Ucraina: von der Leyen, con alleati e partner "scambio sostanziale"

- "Stasera scambio sostanziale con partner e alleati sulla situazione in Ucraina. Condividiamo la valutazione e ci stiamo preparando per tutte le eventualità nel caso in cui la diplomazia fallisca: sanzioni in caso di ulteriore aggressione russa, sostegno all'Ucraina, preparazione". Così in un messaggio su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al termine della videoconferenza sull''Ucraina convocata dal presidente statunitense Joe Biden, cui hanno preso parte anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro britannico Boris Johnson, il presidente polacco Andrej Duda, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. (Beb)