Ucraina: Biden terrà oggi video conferenza con i leader europei (2)

- L’amministrazione presidenziale statunitense sarebbe sul punto di identificare delle specifiche unità militari da inviare in Europa orientale come elemento di deterrenza nei confronti della Russia e di una sua potenziale invasione dell’Ucraina. Al momento, riferisce l’emittente televisiva “Cnn” che cita fonti militari statunitensi, non sarebbe stata presa alcuna decisione definitiva in merito ma il presidente Joe Biden ha discusso con i vertici della Difesa durante un briefing a Camp David avvenuto sabato scorso tutte le opzioni per rafforzare le truppe statunitensi di stanza nei Paesi baltici e in Europa orientale. Fra le opzioni sul tavolo, Biden starebbe valutando di trasferire fra i mille e i 5 mila militari che servirebbero sia ad assistere la presenza Usa nel cosiddetto fianco orientale della Nato, sia a favorire le operazioni di evacuazione dei cittadini statunitensi presenti in Ucraina in caso di escalation militare. (Nys)