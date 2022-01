Quirinale: colloquio Draghi-Letta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No comment": è questo il commento, laconico, che arriva dal Nazareno in merito ad un colloquio che ci sarebbe stato oggi tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ed il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. "No comment" anche da fonti di palazzo Chigi. (Rin)