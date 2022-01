Campidoglio: Stampete (Pd Roma), strade più green con materiale riciclato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato oggi in Assemblea Capitolina un ordine del giorno che impegna l'Amministrazione a prevedere nei capitolati di gara un punteggio maggiore alle imprese che prediligono l'uso di materiale riciclato nei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale". Lo afferma in una nota Antonio Stampete, consigliere del Partito democratico in Campidoglio e presidente della commissione lavori pubblici. "Il riutilizzo dei materiali offre dei vantaggi ambientali, attenzioni fondamentali per per un futuro più green. Roma deve essere all'avanguardia in tema di sostenibilità e innovazione tecnologia", conclude il consigliere. (Com)