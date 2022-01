Cile: Pinera su nuovo presidente Banca centrale, spetta a me la scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente del Cile, Sebastian Pinera, ha ricordato che spetta a lui scegliere il nuovo presidente della Banca centrale (Bcl) dopo le dimissioni - attese per questa settimana - dell'attuale titolare, Mario Marcel, che guiderà il ministero delle Finanze nel governo di Gabriel Boric. "Riguardo alla Banca centrale è una scelta che spetta a me come presidente in carica", ha ricordato oggi Pinera rispondendo in conferenza stampa a una domanda su chi sostituirà Marcel. Il presidente ha sottolineato ad ogni modo di aver avuto "colloqui" a riguardo con lo stesso Boric. La scelta ad ogni modo verrà fatta tra gli attuali cinque membri in carica del direttorio della Bcl, e tra questi la favorita secondo gli analisti dovrebbe essere Rosanna Costa, economista considerata in quota al centro destra. Boric ha affermato da parte sua che si aspetta "una scelta di consenso". (segue) (Abu)