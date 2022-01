Paraguay: prosegue emergenza incendi, oltre 3.500 focolai nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si placa l'emergenza incendi in Paraguay con 409 focolai ancora attivi in tutto il Paese secondo dati della protezione civile. Particolarmente colpiti sono i distretti delle città di Villa Hayes e Villa Oliva, così come i dipartimenti di Paraguari, Itapua e Central. Nelle ultime 24 ore il numero di focolai segnalati a livello nazionale è di 3.559. Secondo il comandante dei pompieri volontari l'ondata di incendi che si è registrata dall'inizio del 2022 non ha precedenti ed è superiore anche a quella del 2020. Tra i focolai attivi anche uno nei dintorni della cittadina di Ayolas, prossima alla centrale idroelettrica binazionale di Yacyretà, principale fonte di generazione elettrica del Paese insieme a quella di Itaipù. Le previsioni meteorologiche indicano probabili piogge nei prossimi giorni che potrebbero alleggerire l'emergenza. (segue) (Abu)