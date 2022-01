© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Consegna attestati di frequenza ai primi 90 partecipanti al corso per ''Preposto alla gestione di aziende sequestrate e confiscate'' promosso dall’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio e dall’Istituto regionale di studi giuridici “Arturo Carlo Jemolo”. Parteciperanno il Commissario dell’Istituto Jemolo Gianluigi Pellegrino, la Presidente della I Commissione - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia, Sara Battisti, Il Presidente della VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, Rodolfo Lena, la direttrice dell’Istituto Jemolo, Arcangela Galluzzo, il coordinatore scientifico del corso, Luca D’Amore e il presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi. Sala Tirreno della Regione Lazio. (ore 11) (segue) (Rer)