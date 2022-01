Quirinale: Toti, ci impegneremo al massimo per fare scelta migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

19 luglio 2021

- "Un onore, un'emozione e soprattutto una grande responsabilità essere tra gli elettori del presidente della Repubblica. Ci impegneremo al massimo per fare la scelta migliore per gli italiani e per il Paese". Lo scrive su Facebook il cofondatore di Coraggio Italia e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. (Rin)