Ucraina: Macron proporrà a Putin un "percorso di abbassamento della tensione"

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, proporrà "un percorso di abbassamento della tensione" per quanto riguarda la crisi in Ucraina all’omologo russo Vladimir Putin durante un colloquio bilaterale "nei prossimi giorni". E’ quanto si legge in una nota dell’Eliseo. "Siamo preoccupati, siamo anche molto attenti a non creare ambiguità”, prosegue il comunicato. “Il presidente pensa che ci sia spazio per la diplomazia, per la de-escalation", conclude. L'ambasciatore Pierre Vimont, rappresentante speciale di Emmanuel Macron per la Russia, si recherà a Mosca nelle prossime ore. Francia, Germania, Russia e Ucraina terranno invece un incontro mercoledì a Parigi sull'Ucraina a livello di consiglieri diplomatici.(Frp)