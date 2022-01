Regno Unito: fonti stampa, festa di compleanno per Johnson durante periodo restrizioni Covid nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson avrebbe tenuto una festa di compleanno durante il primo periodo di serrata per il Covid nella primavera del 2020, nonostante all'epoca fossero vietati gli incontri sociali al chiuso. Lo riferisce l’emittente “Itv News”, citando proprie fonti. La moglie del primo ministro, Carrie Johnson, avrebbe contribuito a organizzare una festa a sorpresa per il marito nel pomeriggio del 19 giugno, subito dopo le 14:00. Fino a 30 persone avrebbero partecipato all'evento nella Cabinet Room dopo che Johnson era tornato da una visita ufficiale a una scuola nell'Hertfordshire. "Itv News" avrebbe appreso che anche l'interior designer Lulu Lytle avrebbe partecipato all'incontro. All'epoca la signora Lytle stava ristrutturando l'appartamento di Boris Johnson a Downing Street, che è stato oggetto di una controversia separata. Nove giorni prima della presunta festa di compleanno a Downing Street, il 10 giugno, il signor Johnson aveva chiesto ai cittadini "di continuare a mostrare moderazione e rispettare le regole che sono progettate per tenerci tutti al sicuro" durante una conferenza stampa. “Itv News” riferisce anche che la sera del 19 giugno 2020 gli amici di famiglia sono stati ospitati al piano di sopra nella residenza del primo ministro in un'apparente ulteriore violazione delle regole.(Rel)