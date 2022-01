Campidoglio: Sce Roma, recupero scuderie Casale del Giannotto per spazio polifunzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della discussione per l’approvazione del bilancio previsionale 2022-2024, il gruppo consiliare Sinistra civica ecologista ha presentato un ordine del giorno per la ristrutturazione delle scuderie del Casale del Giannotto nel Parco Regionale Urbano del Pineto, una delle principali aree verdi della città dislocata tra il Municipio XIII e Municipio XIV. "Obiettivo della proposta, ospitare in quell’edificio riqualificato uno spazio polifunzionale rivolto ai servizi per le donne e per tutta la cittadinanza, ponendo fine anche all'incuria e all’abbandono in cui versa il bene da anni, a tutela della sicurezza urbana". Lo dichiarano in una nota Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, consiglieri Sce dell’Assemblea capitolina. "Tenendo conto che solo il 41 per cento delle donne residenti nei Municipi XIII e XIV ha un lavoro, e questo è un dato inferiore alla media cittadina, emerge la necessità di creare servizi a loro rivolti in termini di formazione, avviamento professionale e imprenditoria. Vogliamo fornire strumenti concreti per arginare i numeri sempre crescenti della disoccupazione femminile, soprattutto dopo la pandemia - si legge nella nota -. Inoltre, in linea con gli indirizzi programmatici del prossimo triennio che prevedono la realizzazione di un Centro Antiviolenza in ogni Municipio, le scuderie potranno essere anche uno spazio fondamentale per ovviare alla mancanza di consultori sul territorio e fornire sostegno alle donne che vivono situazioni di abusi e violenza. Con la nuova vocazione sociale, ci auguriamo che entro breve le scuderie potranno essere restituite alla cittadinanza creando i presupposti per la nascita di un presidio territoriale utile a migliorare la vivibilità e la socialità dei quartieri e a offrire servizi essenziali per la comunità", concludono i consiglieri di Sce. (Com)