- "Saltato allegramente il sito di Montecitorio. Sempre belle figurelle", scrive su Twitter il deputato della Lega, Claudio Bagnai. Nel giorno della prima votazione in seduta comune nell'Aula di Montecitorio per l'elezione del presidente della Repubblica si è verificato poco dopo le 18.30 un black out della connessione internet.(Rin)