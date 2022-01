Ucraina: Consiglio Affari esteri Ue, proseguire dialogo con la Russia ma pronti a rispondere in caso fallisca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha evidenziato tre modi per procedere. Il primo, sono "sforzi collettivi per convincere la Russia a prendere il percorso del dialogo, nonostante la retorica", ha detto. E in questo contesto continueranno le richieste Ue alla Russia di impegnarsi nell'Osce e nel Consiglio Nato-Russia. Il secondo è nel caso "la diplomazia" fallisse. "Noi lavoriamo perché funzioni, ma potrebbe fallire", ha spiegato Borrell. In questo contesto, il lavoro è quello della preparazione della risposta all'aggressione. Una risposta che "certamente sarà veloce e determinata con una forte unità non solo nell'Ue ma anche a livello internazionale". Infine, il terzo, è "aumentare gli sforzi per resilienza dell'Ucraina" così come il pacchetto di assistenza finanziaria annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Borrell ha poi rilevato come, a detta dei Paesi membri Ue, non sia necessario mettere in atto le misure di precauzione di ritiro del personale dell’Unione dall'Ucraina, come fatto già dagli Stati Uniti. Quella degli Usa "non è una evacuazione", ma si tratta di dare "la possibilità al personale non essenziale di lasciare, se lo vuole," il Paese. "Anche se ci sono queste misure precauzionali di livello molto basso, penso ci sia accordo tra noi", tra i Ventisette, "che non sono necessarie neanche queste misure", ha spiegato Borrell. (segue) (Beb)