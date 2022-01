Ucraina: Consiglio Affari esteri Ue, proseguire dialogo con la Russia ma pronti a rispondere in caso fallisca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio anche alla discussione sul Mali, durante il Consiglio Affari esteri. Il quadro giuridico per le sanzioni contro il Mali è stato adottato, ma il lavoro non è terminato, ha rilevato Borrell, spiegando che dunque oggi non è stata presa alcuna decisione in merito. "La Cedeao (la comunità degli Stati dell'Africa occidentale) ha deciso sanzioni severissime nei confronti del Mali", ha detto. "Prima avevamo adottato un quadro giuridico per l'applicazione delle sanzioni perché l'Ue ha bisogno di una base giuridica", ha proseguito Borrell. "Il quadro giuridico è stato adottato ma per il momento le sanzioni non sono applicate", ha continuato. "La volontà politica di applicarle c'è, dato che è stato adottato il quadro giuridico e questo non è un segreto. Ma penso che la volontà di continuare il lavoro in corso debba essere coerente rispetto ai contatti diplomatici che stiamo portando avanti con i 5 Paesi del Sahel", ha detto Borrell. Il 26 gennaio si terrà una riunione tra Unione europea e il G5 Sahel, ha proseguito l'Alto rappresentante, auspicando che tale evento possa essere la sede per un confronto con il ministro degli Affari esteri del Mali. "Le decisioni prese dalle autorità del Mali per una transizione in un arco di 4 anni e lo spiegamento delle milizie Wagner non sono accettabili per noi", ha detto Borrell. "La Cedeao ha adottato sanzioni economiche e finanziarie e noi lavoriamo su questa linea. Ci sarà un incontro il 26 gennaio con i ministri degli Affari esteri del G5 Sahel. Spero di avere l'occasione di parlare con loro e in particolare con il ministro del Mali. Nessuna decisione sarà presa fin tanto che questa riunione abbia luogo. Spero che questa opportunità ci permetta di far passare il nostro messaggio", ha sottolineato Borrell. (Beb)