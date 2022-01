Perù: ministro Difesa ricoverato in terapia intensiva per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Perù, Juan Carrasco, è stato ricoverato in terapia intensiva per complicazioni legate al Covid-19. Lo rende noto il ministero della Difesa in un comunicato, secondo cui il ministro è risultato positivo il 18 gennaio scorso. (Brb)