Ucraina: ministro esteri Spagna, nessuna evacuazione di connazionali o personale diplomatico

- La Spagna non sta pensando di evacuare il personale diplomatico spagnolo ed i circa 500 cittadini residenti in Ucraina a seguito delle crescenti tensioni con la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Madrid, Jose Manuel Albares, in una conferenza stampa a Bruxelles dopo aver partecipato al Consiglio Affari Esteri dell'Ue. "Sto seguendo la situazione minuto per minuto e reagiremo rapidamente a qualsiasi sviluppo", ha Albares, aggiungendo che di fronte alla crisi aperta "non c'è bisogno di aggravare la situazione" o fare "finzione politica". A questo proposito, il capo della diplomazia spagnola, pur ammettendo che la situazione con la Russia resta "tesa" il dialogo con Mosca viene mantenuto per evitare un'ulteriore escalation. Albares ha spiegato che il ministero informa "puntualmente" la comunità spagnola degli sviluppi in termini di sicurezza, ma ha invitato i connazionali a non recarsi in questo momento in Ucraina a causa della "volatilità della situazione attuale" se non per viaggi essenziali. (Spm)