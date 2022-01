Brasile: Bolsonaro promulga legge di Bilancio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge di Bilancio per il 2022. La manovra prevede una spesa totale di 4.730 miliardi di real (763,5 miliardi di euro) di cui di cui 1.880 miliardi (290 miliardi di euro) destinati al rifinanziamento del debito pubblico. Il testo era stato approvato in parlamento lo scorso 22 dicembre 2021 con 358 voti a favore e 97 contrari alla Camera e con 51 voti a favore e 20 contrari al Senato. Nel testo viene confermato l'aumento del Fondo elettorale di finanziamento ai partiti fino a oltre 5,7 miliardi di real (885 milioni di euro) per il 2022. Un altro importo importante è quello riservato agli emendamenti del relatore, conosciuti nella definizione data dalla stampa locale come 'bilancio segreto', a causa della scarsa trasparenza che li contraddistingue. I fondi sono stanziati dal governo direttamente ai parlamentari e questi possono spenderli come meglio ritengono nei propri collegi elettorali. (segue) (Brb)