Brasile: Bolsonaro promulga legge di Bilancio 2022 (3)

- La legge stanzia 800 milioni di real (124 milioni di euro) per l'aumento degli stipendi degli operatori sanitari di comunità. Il testo prevede anche un aumento delle risorse per la Sanità, il cui budget raggiunge i 147,7 miliardi di real (22,8 miliardi di euro), 15 miliardi di real (2,3 miliardi di euro) in più rispetto al 2021. Per l'istruzione vengono destinati 113 miliardi di real (17,5 miliardi di euro) direttamente al ministero e 30,1 miliardi di real (4,7 miliardi di euro) in favore del Fondo nazionale per l'istruzione di base (Fundeb). Nel testo il valore del salario minimo è fissato a 1.210 real (187 euro) al mese. L'importo rappresenta un aumento del 10,04 per cento rispetto all'attuale salario minimo di 1.100 real (169 euro). (segue) (Brb)