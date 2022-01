Quirinale: Cunial, mi impediscono di votare, domani querelerò Fico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Siamo in presenza di un abuso gravissimo: una norma ad personam che oggi capita ad un parlamentare ma che domani può capitare a chiunque. Siamo in dittatura". Lo ha affermato la deputata ex Movimento 5 stelle, Sara Cunial, che dopo aver cercato di votare per il presidente della Repubblica nel drive in allestito fuori da Montecitorio, pur non essendo positiva, ha chiamato i Carabinieri. "Qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di quanto è accaduto”. Inoltre, ha aggiunto, “mi è appena arrivato un documento firmato dal presidente Fico che mi esclude dalla votazione: domani sarà la prima persona che querelerò”. (Rin)