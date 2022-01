Cinema: Tulipani di seta nera, aperte le candidature per l'edizione 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aperte le candidature 2022 del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di seta nera, che quest’anno festeggia i suoi primi 15 anni: un viaggio ininterrotto ed emozionante che ha come filo conduttore temi quali inclusione e diversità, transizione ecologica e sociale. Nel corso della prima presentazione di stagione, che ha visto la partecipazione di Diego Righini e Paola Tassone, rispettivamente Presidente e Direttore Artistico del Festival, del presidente del World Food Programme Italia, professor Vincenzo Sanasi d’Arpe, e dei direttori artistici delle categorie in concorso, sono state aperte le iscrizioni all’edizione 2022 e annunciati i termini entro i quali presentare le candidature alle varie sezioni: Cortometraggi (direttore artistico: Paola Tassone - prorogata al 31 gennaio 2022); Documentari (direttore artistico: Gianfranco Pannone - scadenza 15 febbraio 2022); Digital Serie – introdotta quest’anno (direttore artistico: Janet De Nardis - scadenza 22 febbraio 2022); #SocialClip (direttore artistico: Grazia Di Michele - scadenza 15 marzo 2022); Sezione Internazionale (direttore artistico: Dundar Kesapli). (segue) (Com)