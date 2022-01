Cinema: Tulipani di seta nera, aperte le candidature per l'edizione 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Festival si rivolge anche a specifici ambiti tematici, attraverso le Sezioni Speciali: Tulipani Fuoriclasse - Talenti in Erba, sezione di concorso dedicata alle opere (cortometraggi, documentari, digital serie e clip musicali) realizzati nell'ambito di istituti scolastici di ogni ordine e grado con la collaborazione di registi insegnanti e docenti per la realizzazione di un'opera cinematografica a tema sociale; COndiVIDiamo Diversità, sezione di concorso dedicata alle opere (cortometraggi, documentari, digital serie e clip musicali) che trattano il tema del Covid-19 da qualsiasi prospettiva, con l'obiettivo di documentare, commentare e rappresentare questo capitolo storico. Oltre all'assegnazione dei classici premi (Miglior Sceneggiatura, Miglior Montaggio, Migliori Musiche, ecc.) alle opere finaliste, il Festival prevede anche una competizione online per il Premio Web della sezione, realizzata in collaborazione con Rai Cinema e Rai per il Sociale. Questo premio dà voce al pubblico digitale attraverso il voto dell'utenza, che potrà indicare la propria opera sociale preferita e decretarne il vincitore.(segue) (Com)