Cinema: Tulipani di seta nera, aperte le candidature per l'edizione 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Inoltre, se tra i lavori pervenuti saranno individuate opere che rispecchiano la mission dei partner culturali (Anmil, Asvis, World Food Programme Italia, Fondazione UniVerde ed Ens), degli enti istituzionali (Inail ed Enit) o dei ministeri patrocinanti (ministero della Cultura, ministro per le disabilità, ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ministero della Transizione Ecologica, ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), questi ultimi potranno stabilire ulteriori premi a tema, con targa o in denaro. Al momento della pubblicazione di locandine e materiali promozionali, tali lavori saranno accostati al logo del partner o a quello del patrocinante che li ha selezionati. Realizzato dall’associazione di promozione sociale “Università Cerca Lavoro” su idea di Paola Tassone, il Festival Tulipani di Seta Nera ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di giovani autori che, attraverso le immagini delle proprie opere, rappresentano non il semplice racconto di una diversità, ma l’essenza stessa della diversità, valorizzandone i molteplici aspetti affinché siano spunto di riflessione, oltre che di arricchimento culturale ed esprimendoli attraverso l'arte cinematografica, che da sempre ha dato voce a pensieri, opinioni e sentimenti. (Com)