Tunisia: direttrice ufficio presidenziale si dimette per divergenze con il capo dello Stato

- La direttrice dell'ufficio presidenziale del capo dello Stato tunisino, Nadia Akacha, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica per divergenze fondamentali tra lei e il presidente Kais Saied. Lo rendo noto la stessa Akacha in un post sulla sua pagina Facebook. "Ho deciso oggi di presentare le mie dimissioni al presidente della Repubblica dalla carica di direttrice dell'Ufficio presidenziale dopo due anni di lavoro. Ho avuto l'onore di lavorare con la tutta la mia forza a fianco del presidente per servire gli interessi della nazione", ha scritto Akacha. "Oggi, tuttavia, in presenza di divergenze fondamentali, ritengo mio dovere ritirarmi dall'incarico augurando successo a tutti e pregando Dio che protegga questo Paese da ogni male", aggiunge la direttrice dimissionaria dell’Ufficio presidenziale. (Tut)