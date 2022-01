Cile: Pinera su nuovo presidente Banca centrale, spetta a me la scelta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse le novità e anche le conferme rispetto ai pronostici. Lo stesso Boric aveva annunciato nelle scorse settimane che la composizione del governo avrebbe rispettato la parità di genere. Il presidente eletto è invece andato oltre, presentando uno schieramento con 14 donne e 10 uomini. Per la prima volta inoltre nella storia del Cile una donna ricoprirà la carica di ministro dell'Interno e della Sicurezza, ruolo affidato alla carismatica ex presidente del Collegio dei medici del Cile, Izkia Siches, data fino a ieri alla Sanità. Alle Finanze andrà l'attuale presidente della Banca centrale, Mario Marcel, di estrazione socialista, figura ampiamente accettata e riconosciuta dai mercati. La nomina di Marcel in questo senso è forse quella che meglio rappresenta il pragmatismo alla base delle scelte di Boric. (segue) (Abu)