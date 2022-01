Spagna: Ciudadanos pronto a sostenere riforma del lavoro ma senza modificare testo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ines Arrimadas, presidente del partito di opposizione Ciudadanos, ha confermato la sua disponibilità a sostenere la riforma del lavoro concordata dal governo spagnolo con le parti sociali purché non venga modificato il testo. Cs ha trasmesso questa posizione direttamente al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, con il quale ha già avuto i primi contatti in vista del voto previsto per la prima settimana di febbraio nella sessione plenaria del Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento). Pur riconoscendo che la riforma del lavoro può essere "molto migliorata", Cs giustifica questa posizione per evitare che l'esecutivo, bisognoso di sostegno, accetti di modificare la riforma con i suoi partner della sinistra parlamentare e con i partiti indipendentisti catalani e baschi. Dopo aver incontrato il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, e dall'Associazione dei lavoratori autonomi (Ata), Lorenzo Amor, la leader di Cs ha difeso un "fronte comune" per "fermare il separatismo".(Spm)