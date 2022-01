Milano: Piscina (Lega), blocco affitti inattuabile, aumento prezzi dovuto alle politiche volute da Maran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel momento in cui c'è un prezzo di mercato delle abitazioni non può intervenire il Comune a fissare un tetto, ma se la domanda è più alta dell'offerta i prezzi salgono. Lo afferma il consigliere comunale leghista Samuele Piscina rispondendo alla suggestione del Dem Michele Albiani, che oggi in seduta consiliare ha suggerito la necessità di bloccare la crescita degli affitti degli appartamenti a Milano, sempre meno accessibili soprattutto per studenti e giovani. "I prezzi – ha aggiunto Piscina - sono saliti proprio per via delle leggi contro nuove costruzioni volute dall'assessore Pierfrancesco Maran. Questa è economia, e forse c'è da fare un'autocritica interna alla amministrazione e rivedere il Pgt". "La Regione Lombardia fa già molto, mette a disposizione la dote case ai giovani. Il comune di Milano non lo fa ma si può anche fare di meglio". "Meglio collaborare e far abbassare i prezzi delle case, ma non con interventi senza fondamento giuridico come quelli proposti da Albiani", ha concluso Piscina. (Rem)