Lazio: difensore civico incontra commissario consorzi di bonifica

- Si è tenuto oggi a Cassino, presso la sede del consorzio di bonifica Valle del Liri, l'incontro del difensore civico del Lazio, Marino Fardelli, con il commissario straordinario dei consorzi di bonifica "Sud di Anagni, Valle del Liri" e "Conca di Sora", dottoressa Stefania Ruffo. Tema dell'incontro, cui erano presenti anche il direttore dott. Remo Marandola e il funzionario dott. Angelo Panaccione, è stato quello delle numerose istanze pervenute da cittadini contribuenti che contengono vari elementi di rimostranza a proposito del pagamento della tariffa irriguo. "Un momento cordiale di incontro - così lo ha definito il difensore civico del Lazio - finalizzato a cercare di mettere a punto una procedura di lavoro coordinata, attraverso la quale ogni istanza trovi una corsia preferenziale per la trattazione". "Questo per dire – aggiunge Fardelli – che il Difensore civico lavora sulle istanze ad esso rivolte dalla cittadinanza, cercando di individuare per ciascuna l'ente di riferimento di competenza". "Tutto ciò a conferma dell'attenzione rivolta dal Difensore civico – conclude Fardelli – alla cittadinanza che ad esso si rivolge per segnalare le problematiche riscontrate nei rapporti con le istituzioni e gli enti".(Com)