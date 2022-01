Burkina Faso: il tentativo di golpe a Ouagadougou assesta un nuovo colpo alla stabilità del Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ore confuse in Burkina Faso, dove il presidente Marc Roch Christian Kaboré è sopravvissuto ad un tentativo di assassinio ad opera di un gruppo di militari, in quello che si è configurato come un tentativo di colpo di Stato. Ad annunciarlo è stato pochi minuti fa il partito al governo, il Movimento del popolo per il Progresso (Mpp), che in un comunicato letto in diretta sull'emittente nazionale "Rtb" ha confermato che l'azione di forza è iniziata ieri dopo l'ammutinamento di un gruppo di militari in diverse basi del Paese. "Quello che il 23 gennaio (ieri) sembrava un semplice ammutinamento di qualche elemento si configura sempre più come un colpo di Stato contro la nostra democrazia", si legge nel documento, in cui si denuncia "il tentativo di assassinio del presidente Kaboré; l'accerchiamento di palazzo Kosyam (sede della presidenza) da parte di uomini incappucciati e pesantemente armati; l'occupazione della sede della radio e televisione nazionale; il saccheggio della residenza privata del presidente; il tentativo di assassinio di un ministro; la distruzione di beni pubblici e privati". Nel comunicato, il partito denuncia un attacco alla democrazia, "presa in ostaggio da un gruppo di militari dalle intenzioni non note". La dichiarazione segue ore di grande incertezza sulle sorti del presidente Kaboré, che sarebbe detenuto in una base militare della capitale, e dei membri del governo, mentre si attende con impazienza un annuncio ufficiale dei militari golpisti, guidati secondo le prime indiscrezioni dal colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, un ufficiale diplomato a Parigi e autore di un libro dal titolo "Eserciti dell'Africa occidentale e terrorismo: risposte incerte?". (segue) (Res)