Burkina Faso: il tentativo di golpe a Ouagadougou assesta un nuovo colpo alla stabilità del Sahel (2)

- Secondo le prime informazioni dei media locali, l’azione di forza è stata avviata ieri, quando i membri di un’unità dell’esercito di base a Sangoulé Lamizana, nella parte occidentale di Ouagadougou, si sono ammutinati attaccando le truppe governative, mentre altri ammutinamenti sono avvenuti nelle caserme di Kaya e Ouahigouya, nel nord del Paese. I ribelli, sostenuti secondo alcuni anche da combattenti civili, si sono a quel punto diretti verso il quartier generale della presidenza - situato a nord della capitale - appiccando incendi e rivendicando la destituzione sia del presidente Kaboré che di altri vertici dell’esercito. Secondo fonti della sicurezza citate da “Rfi”, Kaboré sarebbe attualmente detenuto in una base militare della capitale, mentre il primo ministro Lassina Zerbo e il presidente del Parlamento Alassane Bala Sakandé sarebbero tenuti in un luogo sicuro dalle forze di polizia. Dall'account Twitter del deposto capo dello Stato è tuttavia partito in queste ore un messaggio drammatico: "Il nostro Paese sta attraversando momenti difficili. In questa ora, dobbiamo salvaguardare le nostre conquiste democratiche. Invito coloro che hanno preso le armi a deporle nell'interesse superiore della nazione. E' attraverso il dialogo e l'ascolto che possiamo risolvere le nostre controversie". (segue) (Res)