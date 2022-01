Burkina Faso: il tentativo di golpe a Ouagadougou assesta un nuovo colpo alla stabilità del Sahel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, centinaia di persone si sono riversate nelle strade di Ouagadougou esprimendo sostegno ai militari golpisti e dirigendosi verso Place de la Nation, già punto di confluenza della manifestazione indetta sabato contro il governo dalla società civile e dispersa dall’intervento delle forze di sicurezza perché non autorizzata. Da settimane folle di dimostranti scendevano in strada per protestare contro l'inazione del governo di fronte agli attacchi dei gruppi jihadisti e anche contro le forze francesi di stanza nel Paese. Nel novembre dello scorso anno un convoglio militare della Francia era stato addirittura bloccato dalla popolazione locale mentre era diretto in Niger, e solo l'intervento delle autorità burkinabé avevano impedito che i circa 90 mezzi venissero assaltati. Nella capitale, intanto, gruppi di uomini armati sono stati posizionati davanti alla sede del primo ministro e dell'emittente radiotelevisiva "Rtb", mentre il coprifuoco decretato ieri sera dalle autorità è stato sospeso già questa mattina. Utenti sui social network segnalano tuttavia che la copertura telefonica mobile è saltuaria. (segue) (Res)