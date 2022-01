Burkina Faso: il tentativo di golpe a Ouagadougou assesta un nuovo colpo alla stabilità del Sahel (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se confermata, la notizia della deposizione di Kaboré farebbe del presidente burkinabé il terzo leader dell'Africa occidentale a essere destituito da un colpo di Stato negli ultimi 18 mesi. Il suo nome fa seguito a quelli del maliano Bah Ndaw e del guineano Alpha Condé, a indicare come un'area geografica ritenuta altamente strategica per l'Italia - che di recente ha inviato 200 militari nel Sahel per aiutare le forze locali a contrastare la minaccia dei gruppi jihadisti - stia rapidamente scivolando verso l'instabilità. E di come gli equilibri politici della regione siano oggi in progressivo mutamento, con un ruolo sempre più defilato per la Francia e con l'emergere di nuove influenze, su tutte quella della Russia. I fatti delle ultime ore appaiono comunque in linea di continuità rispetto alla storia recente del Burkina Faso, teatro di otto colpi di Stato in 54 anni di indipendenza (1966, 1980, 1982, 1983, 1987, 2014 e 2015). Nella base di Sangoulé Lamizana, da dove è partita l'offensiva ribelle, erano infatti detenuti militari fedeli all'ex presidente in esilio Blaise Compaoré, già animatori dell’ultimo fallito golpe: fra questi il generale Gilbert Diendéré, ex capo di Stato maggiore delle forze armate burkinabé condannato a 20 anni di carcere per il golpe del 2015 e ritenuto responsabile anche dell'assassinio dell'ex presidente Thomas Sankara. Proprio oggi a Ouagadougou era attesa una nuova udienza - ora aggiornata a data da definire - del processo su questo caso, che vede lo stesso Dienderé sul banco dei principali imputati insieme a Hyacinthe Kafando, un ex sottufficiale capo della guardia presidenziale di Compaoré accusato di aver guidato la squadra d'assalto nell'omicidio del 1987 e da anni latitante. Il golpe di oggi sembra in qualche modo annunciato: nelle scorse settimane, infatti, l’esercito ha arrestato otto militari con l’accusa di aver cospirato contro il governo per attuare un colpo di stato, mentre altre operazioni simili proseguivano da settimane. Tra i fermati dell'ultima retata c'è anche il colonnello Mohamed Emmanuel Zoungrana, un ex comandante dell'esercito noto per essere stato particolarmente critico nei confronti del governo. (segue) (Res)