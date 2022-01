Burkina Faso: il tentativo di golpe a Ouagadougou assesta un nuovo colpo alla stabilità del Sahel (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se nella storia del Burkina Faso la componente militare ha avuto spesso un ruolo determinante nel definire i cambiamenti politici del Paese, il golpe di oggi si inserisce in un più ampio scenario regionale dove Francia e Russia sono le forze protagoniste di una sostanziale ridefinizione degli equilibri. Parigi sta ridimensionando la sua presenza nel Sahel inquadrata nella missione Barkhane, che da nove anni ha portato avanti in prima linea le operazioni di contrasto ai gruppi jihadisti. In questo senso, quanto avvenuto a Ouagadougou preoccupa non poco le leadership della regione: in queste ore la Comunità dei Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao) ha condannato il golpe come "un atto intollerabile e di estrema gravità", in linea con l'Unione africana (Ua), che ugualmente ha chiesto ai militari di rientrare alle loro basi e favorire il dialogo con le autorità come unica opzione per risolvere le divergenze. Dall'altra parte, la Russia è l'attore emergente di questi mesi. Lo scorso 25 maggio il Mali è stato teatro di un nuovo colpo di Stato – il secondo nell’ultimo anno – per mano di militari considerati vicini a Mosca: il nuovo presidente di transizione, il colonnello Assimi Goita, è un ufficiale di lunga data che gode di grande fiducia a Mosca, dove ha ricevuto addestramento militare, così come anche il nuovo premier da lui designato, Choguel Maiga. Nelle stesse manifestazioni organizzate a Bamako l’antipatia francese è chiaramente espressa in cartelli in cui i cittadini inneggiano all’espulsione francese e chiedono a Mosca di intervenire. (segue) (Res)