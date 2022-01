Burkina Faso: il tentativo di golpe a Ouagadougou assesta un nuovo colpo alla stabilità del Sahel (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza russa nel Sahel e in altri Paesi africani è testimoniata anche dalla firma di una serie di accordi di cooperazione militare e sugli armamenti. La Francia, a differenza della Russia, è vista spesso dalle popolazioni locali come una potenza oppressiva, per via della memoria collettiva sul passato coloniale francese ma anche di una presunta inefficacia nei confronti di forze irredentiste, come nel caso dei tuareg nel nord del Mali. Il caso del presunto accordo stipulato da Bamako con il gruppo paramilitare russo Wagner - la cui presenza sul territorio è ormai acclarata da molteplici fonti - apre infine ad ulteriori preoccupazioni su una gestione extra-istituzionale della sicurezza che si sta estendendo a macchia d’olio nella regione del Sahel, regione la cui stabilità è di cruciale importanza per l'Europa anche nell'ottica della gestione dei flussi migratori. (Res)