Ucraina: Borrell, convincere Mosca al dialogo ma prepararci a fallimento diplomazia

- Sforzi per convincere la Russia a intraprendere la strada del dialogo; essere pronti con risposte unite a livello Ue e internazionale nel caso la diplomazia fallisse; aiutare l'Ucraina e altri partner a rafforzare la resilienza. Sono le tre vie per andare avanti nell'affrontare la situazione al confine ucraino descritte dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. Borrell ha iniziato il suo intervento esprimendo il suo "profondo cordoglio" per l'attacco in Germania, a Heidelberg. "I miei pensieri e i miei sentimenti sono con le persone" colpite, "i familiari e la Germania", ha detto Borrell. Per quanto riguarda la situazione ucraina, "abbiamo riconfermato la nostra forte unità e non c'è dubbio in Consiglio su questo", ha spiegato Borrell. (segue) (Beb)