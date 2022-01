Ucraina: Borrell, convincere Mosca al dialogo ma prepararci a fallimento diplomazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accumulo russo in e attorno all'Ucraina e il tentativo russo di creare aree divise nel nostro continente mina i principi su cui si costruisce la nostra sicurezza e riporta a ricordi oscuri", ha aggiunto Borrell. "Abbiamo riaffermato il nostro forte sostegno all'Ucraina" e il fatto che "una aggressione russa avrebbe massicci costi e severe conseguenze" per Mosca. Con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, collegato online con i ministri degli Affari esteri Ue sono state valutate le modalità per proseguire. "Continueremo" a lavorare "in forte coordinamento con i nostri partner. Così come abbiamo fatto", ha specificato Borrell. "Non siamo assenti" dai tavoli di dialogo con Mosca "perché prima e dopo siamo in coordinamento, siamo informati e aggiornati, con gli Usa e personalmente ho telefonate con Usa e Nato in modo da essere pienamente informato", ha aggiunto l'Alto rappresentante. (segue) (Beb)