Ucraina: Borrell, convincere Mosca al dialogo ma prepararci a fallimento diplomazia (3)

- Borrell ha evidenziato tre modi per procedere. Il primo, sono "sforzi collettivi per convincere la Russia a prendere il percorso del dialogo, nonostante la retorica", ha detto. E in questo contesto continueranno le richieste Ue alla Russia di impegnarsi nell'Osce e nel Consiglio Nato-Russia. Il secondo è nel caso "la diplomazia" fallisse. "Noi lavoriamo perché funzioni, ma potrebbe fallire", ha spiegato Borrell. In questo contesto, il lavoro è quello della preparazione della risposta all'aggressione. Una risposta che "certamente sarà veloce e determinata con una forte unità non solo nell'Ue ma anche a livello internazionale". Infine, il terzo, è "aumentare gli sforzi per resilienza dell'Ucraina" così come il pacchetto di assistenza finanziaria annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Beb)