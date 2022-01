Energia: sottosegretario Amendola, transizione è tema ambientale, geopolitico, sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- La transizione energetica per l’Europa è un tema ambientale, geopolitico e di inclusione sociale. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, che oggi a Bruxelles ha incontrato la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson. “Continua il lavoro sul Fit for 55 e sui costi dell’energia”, ha scritto il sottosegretario in un messaggio su Twitter. (Res)