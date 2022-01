Regno Unito: deputato conservatore si dimette da Camera dei Lord per protesta contro frodi periodo Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato conservatore britannico, Theodore Agnew, si è dimesso dalla camera dei Lord, attaccando il governo su presunti prestiti fraudolenti alle imprese durante la pandemia da Covid-19. Agnew ha accusato il Tesoro di non avere "alcun interesse per le conseguenze della frode sulla nostra società", visto che l'anno scorso l'Ufficio nazionale di revisione del Regno Unito aveva accusato il governo di non avere evitato che alcune imprese approfittassero dei vantaggi fiscali offerti per il Covid. Agnew ha detto di avere auspicato che le sue dimissioni portassero qualcun altro a prendere delle decisioni per risolvere il problema. Intanto, l'Agenzia delle entrate britannica (Hmrc) ha assicurato che "sono state messe in atto robuste misure per controllare la frode nei principali schemi di supporto legati al coronavirus". Un portavoce dell'Hmrc ha anche aggiunto: "Siamo grati ad Agnew per il significativo contributo che ha dato al governo. Siamo sempre stati chiari sul fatto che la frode è inaccettabile e stiamo agendo contro coloro che abusano del sistema". (Rel)