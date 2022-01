Trasporto aereo: Spagna, Iberia e Cepsa si alleano per promuovere decarbonizzazione settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende spagnole Iberia e Cepsa hanno sottoscritto un accordo per avanzare nella decarbonizzazione dell'industria aerea attraverso lo sviluppo e la ricerca di carburanti sostenibili e altre alternative energetiche come idrogeno rinnovabile ed elettricità. Come riferisce il quotidiano "El Economista", l'intesa prevede, inoltre, la promozione la mobilità sostenibile degli aerei e della flotta di veicoli negli aeroporti. Come parte del gruppo International Airlines Group (Iag), Iberia si è impegnata a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, e a operare un minimo del 10 per cento dei suoi voli con combustibili di origine sostenibile entro il 2030. Per raggiungere questi obiettivi, Iberia sta sviluppando la sua strategia ambientale su una serie di pilastri come il rinnovo della flotta, la riduzione del consumo di carburante, l'elettrificazione dei suoi veicoli, la digitalizzazione dei servizi e la progressiva eliminazione della plastica a bordo. (Spm)