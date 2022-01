Ucraina: Borrell, non è necessaria l'evacuazione del personale dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i Ventisette non è necessario mettere in atto le misure di precauzione di ritiro del personale Ue non essenziale dall'Ucraina. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. Quella degli Usa "non è una evacuazione", ma si tratta di dare "la possibilità al personale non essenziale di lasciare, se lo vuole," il Paese. "Anche se ci sono queste misure precauzionali di livello molto basso, penso ci sia accordo tra noi", tra i Ventisette, "che non sono necessarie neanche queste misure", ha spiegato Borrell. (Beb)