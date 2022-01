Covid: Kluge (Oms), pandemia non è finita, troppo presto per rilassarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 non è finita ed è troppo presto per rilassarsi. Lo ha affermato il direttore dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge, in una intervista all'emittente statunitense "Cnn". Secondo Kluge, la variante Omicron è "motivo di preoccupazione, per la sua trasmissibilità molto rapida e la capacità di stressare gli ospedali". "Ma sappiamo cosa fare usando i 5 elementi di stabilizzazione: vaccinazione, boosters, respiratori, ventilare (gli ambienti) e accesso ai farmaci antivirali oltre ad aumentare la sorveglianza", ha aggiunto. Kluge ha poi sottolineato l'importanza della "responsabilità politica" in questo contesto nel quale se tutti gli "stabilizzatori" saranno rispettati allora "la società non tornerà agli obblighi dell'era pandemica".(Nys)