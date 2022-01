Regno Unito: Covid, dall'11 febbraio non più obbligo tampone per vaccinati in ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I viaggiatori vaccinati che arrivano nel Regno Unito, dall'11 febbraio, non dovranno più effettuare il test anti Covid-19 entro il secondo giorno dall'arrivo. È quanto annunciato dal ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, che ha comunicato un ulteriore allentamento delle misure restrittive messe in atto dal governo di Londra. Il cambiamento entrerà in vigore dalle 4 del mattino dell'11 febbraio "in tempo per la pausa di metà trimestre", ha affermato Shapps. Le regole sono state semplificate anche per i viaggiatori non vaccinati, che non dovranno più fare il test dell'ottavo giorno previsto in precedenza, ma avranno ancora bisogno di un test pre partenza e uno al secondo giorno di quarantena nel Paese. (Rel)