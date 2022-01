Decreto Sostegni: Toffanin (FI), governo modifichi subito testo su cessione del credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "modifichi subito il testo del decreto sostegni-ter in cui è intervenuto sulla cessione del credito per il superbonus. Limitare ad un solo passaggio la cessione del credito creerebbe un problema soprattutto per le piccole banche e i piccoli istituti finanziari". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, vicepresidente della Commissione Finanze. "Interrompere la possibilità per loro di cedere ulteriormente il credito, implicherebbe il blocco dell’ecobonus e quindi di tutto il sistema. Servono, invece, controlli severi per denunciare e bloccare quanti approfittano in maniera illecita della misura. Non si penalizzino imprese e famiglie per colpa di alcuni furbetti. Forza Italia sta lavorando per dare subito certezze a tutto il sistema che ruota attorno all’ecobonus", conclude. (Rin)