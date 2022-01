© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfere di influenza devono rimanere negli archivi storici del Novecento. Lo ha scritto su Twitter il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Fermare l'escalation avviata dalla Russia in Ucraina. Diplomazia per la sicurezza in Europa. Le sfere d'influenza lasciamole agli archivi del Novecento", ha scritto su Twitter. (Beb)