Usa: crolla Wall Street tra le tensioni in Ucraina e l’attesa per la riunione della Fed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il crollo dei mercati azionari negli Stati Uniti, trascinati in basso dai venti di guerra in Ucraina e dall'inquietudine in vista della riunione del Comitato federale del mercato aperto (Fomc), il braccio operativo della Federal Reserve, in programma il 25 e 26 gennaio. L’indice S&P 500 ha perso il 3,1 per cento, scivolando in territorio di correzione così come il Nasdaq. Per S&P 500 si tratta della terza settimana consecutiva di contrazione, il periodo peggiore dal crollo del marzo del 2020 legato all’arrivo della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti. In calo del 2,4 per cento anche il Dow Jones, per il quale è in corso la settima giornata consecutiva in perdita. I crolli peggiori sono quelli della compagnia automobilistica Tesla (le cui azioni sono in calo dell’8,5 per cento) e delle case farmaceutiche Moderna (-11 per cento) e Pfizer (-4,7 per cento). Il produttore di microchip Nvidia ha ceduto 8,3 punti percentuali.(Nys)