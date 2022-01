Bosnia: ministro Esteri croato, Ue invii messaggio chiaro a chi si oppone alle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman, ha informato oggi durante il Consiglio Affari esteri della situazione in Bosnia-Erzegovina. "I negoziati sulla riforma elettorale sono in una fase delicata. L'Unione europea dovrebbe inviare un messaggio chiaro a coloro che si oppongono alle riforme", ha spiegato Radman al termine dei lavori. "Il successo di questo processo è cruciale per la stabilità del Paese", ha aggiunto. (segue) (Beb)