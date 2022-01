Bosnia: ministro Esteri croato, Ue invii messaggio chiaro a chi si oppone alle riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve aiutare la Bosnia Erzegovina in modo da evitare che si scivoli verso un vero e proprio conflitto, ha dichiarato l'Alto rappresentante della comunità internazionale per la Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, in un'intervista al portale d'informazione "The Pioneer". "Le sanzioni personali sarebbero un'opzione", ha affermato il diplomatico tedesco sostenendo che è possibile raggiungere l'unanimità nell'Ue sulla condanna dell'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, il quale promuove piano secessionisti contro il governo centrale di Sarajevo. Secondo Schmidt, l'Ue deve legare i sostegni finanziari alla Bosnia Erzegovina al rispetto di alcune condizioni: "Invito tutti i donatori internazionali a muoversi in questo senso, non soltanto l'Ue", ha aggiunto. (Beb)