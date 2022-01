© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle poco prima delle 17:30 di oggi una 72enne ha perso la vita in un incidente in via Giuseppe Garibaldi 23 ad Azzano San Paolo (Bg). Secondo quanto informa Areu, l'auto della donna è andata a sbattere contro un ostacolo, ma la dinamica dell'incidente non è ancora nota. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. (Com)