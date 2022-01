Quirinale: Boccia (Pd), bene confronto con Salvini, ora troviamo figura che unisca tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene questo confronto con Salvini, così come con tutti gli altri leader dei partiti. Ora bisogna trovare una figura che unisca tutti". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale. "Sul metodo ci siamo, ora è importante - ha sottolineato - non mettere sul tavolo nomi di parte, che finirebbero per rompere questa unità che si sta piano piano ricercando, e che dobbiamo far diventare la nostra ossessione quotidiana". (Rin)