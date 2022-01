Sicurezza: Granelli, su aggressioni al parco Ravizza solo due segnalazioni, ma lavoriamo per monitorarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo ricevuto presso il nostro assessorato alla sicurezza e polizia locale due sole segnalazioni nel mese di novembre riguardo alla situazione del parco Ravizza: una di un giovane, il 18 novembre, in merito a un'aggressione e, qualche giorno dopo, quella di un genitore che diceva di essere preoccupato per aver sentito di episodi di questo tipo. Lo ha dichiarato durante la seduta del consiglio comunale l’assessore alla sicurezza di Milano, Marco Granelli, rispondendo al consigliere Samuele Piscina che ha chiesto all’assessore maggiori dettagli in merito alla situazione aggressioni nel parco, anche alla luce delle preoccupazioni sollevate dall’adiacente Università Bocconi. “Oltre ad aver attivato la polizia locale – ha continuato Granelli - che ha effettuato dal 21 novembre 13 pattugliamenti in orari serali, i pattugliamenti sono stati riprogrammati e sono previsti anche in questi giorni”. “L'amministrazione – ha concluso l’assessore - si è attivata direttamente anche nell'ambito delle relazioni con altre forze dell'ordine, che hanno ricevuto denunce di cui noi non abbiamo diretta conoscenza, e stiamo monitorando la situazione proprio per aumentare il livello di sicurezza dell'area”.(Rem)